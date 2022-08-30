Циципас о поражении от №94 Галана: «Он играл как теннисист мирового уровня, а я – как любитель»

Пятая ракетка мира прокомментировал поражение от №94 Даниэля Элахи Галана в первом круге (0:6, 1:6, 6:3, 5:7).

«Он играл как теннисист мирового уровня, а я – как любитель. Не очень приятно так говорить, но так и было. Я был отлично готов, очень хорошо играл на тренировках, провел несколько очень хороших матчей против разных соперников.

Преимущество было на моей стороне, просто, возможно, я немного зажался перед матчем. У меня никогда не было хороших результатов на US Open, но турнир мне очень нравится. Просто нужно больше работать с негативными мыслями и не позволять им влиять на меня и забираться в голову, потому что я могу играть гораздо лучше, но сегодня однозначно этого не показал».

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