Джокович на предложение Циципаса вместе открыть казахский ресторан: «Ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять»
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил на предложение Стефаноса Циципаса вместе открыть казахский ресторан. Циципас упомянул об этом в речи финалиста на церемонии награждения в Астане.
«У меня есть небольшой опыт, и ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять (смеется). Как бы мне ни нравилась казахская кухня, но лучше просто поискать такой ресторан.
Конечно, можем обсудить, но я бы предложил этого не делать».
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