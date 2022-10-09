Джокович на предложение Циципаса вместе открыть казахский ресторан: «Ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять»

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил на предложение Стефаноса Циципаса вместе открыть казахский ресторан. Циципас упомянул об этом в речи финалиста на церемонии награждения в Астане.

«У меня есть небольшой опыт, и ходить в ресторан намного приятнее, чем им управлять (смеется). Как бы мне ни нравилась казахская кухня, но лучше просто поискать такой ресторан.

Конечно, можем обсудить, но я бы предложил этого не делать».

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