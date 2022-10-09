Циципас после поражения в финале в Астане: «Чувствую себя немного виноватым, потому что злюсь безо всяких причин. Мистер Джокович заслужил трофей»

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Финалист турнира в Астане Стефанос Циципас поздравил чемпиона Новака Джоковича.

«Новак, у меня ощущение, что все это уже было. Уже не первый раз, опять в финале. Должен тебя поздравить. Кажется, что я не перестану тебя поздравлять, так и будет продолжаться без остановки.

Еще раз поздравляю. Что сказать? Невероятное выступление. Это был твой турнир, другой итог был бы неправильным. Так что поздравляю тебя, твою семью и команду.

Чувствую себя немного виноватым, потому что злюсь безо всяких причин. Мистер Джокович заслужил трофей, и я не мог ничего сделать, чтобы это изменить».

Также Циципас прокомментировал неделю в Казахстане.

«Я влюбился в людей, влюбился в кухню. Очень близок к тому, чтобы открыть казахский ресторан где-нибудь в Европе.

Не знаю, захочет ли Новак присоединиться. У тебя много хороших идей в том, что касается ресторанов».

Грек добавил, что ни одна другая страна не заслуживает проводить турнир ATP 500 больше Казахстана, а закончил речь тем, что по-русски сказал: «Спасибо большое. Очень приятно».

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