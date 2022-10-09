Джокович выиграл третий титул подряд и гарантировал себе место на итоговом

21-кратный чемпион «Больших шлемов» обыграл в финале турнира в Астане (6:3, 6:4). Счет в личных встречах стал 8:2.

Циципас проиграл все девять финалов на уровне ATP 500.

Джокович взял четвертый турнир в этом сезоне, все разных категорий: «Мастерс» в Риме, , ATP 250 в Тель-Авиве (между ТБШ и Тель-Авивом, проходившим на прошлой неделе, он два с половиной месяца не выступал на официальных турнирах). В целом это 90-й титул в его карьере.

Он третий теннисист, который выиграл в этом году минимум четыре титула. У Рафаэля Надаля тоже четыре, у Карлоса Алькараса – пять.

Джокович квалифицировался на итоговый как чемпион ТБШ, так как благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже. Ранее на турнир отобрались Надаль, Алькарас, Каспер Рууд и Циципас.

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