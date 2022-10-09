Джокович выиграл третий титул подряд и гарантировал себе место на итоговом
21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финале турнира в Астане (6:3, 6:4). Счет в личных встречах стал 8:2.
Циципас проиграл все девять финалов на уровне ATP 500.
Джокович взял четвертый турнир в этом сезоне, все разных категорий: «Мастерс» в Риме, «Уимблдон», ATP 250 в Тель-Авиве (между ТБШ и Тель-Авивом, проходившим на прошлой неделе, он два с половиной месяца не выступал на официальных турнирах). В целом это 90-й титул в его карьере.
Он третий теннисист, который выиграл в этом году минимум четыре титула. У Рафаэля Надаля тоже четыре, у Карлоса Алькараса – пять.
Джокович квалифицировался на итоговый как чемпион ТБШ, так как благодаря победе в Астане гарантированно останется в топ-20 гонки после «Мастерса» в Париже. Ранее на турнир отобрались Надаль, Алькарас, Каспер Рууд и Циципас.
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