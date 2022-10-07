Astana Open: Роберто Баутиста-Агут — Даниил Медведев прямая трансляция

На теннисном турнире Astana Open в столице Казахстана категории АТР 500 пришла пора решающих матчей. В последнем четвертьфинале 7 октября в Национальном теннисном центре Beeline Arena встретятся испанец Роберто Баутиста-Агут и экс-первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут увидеть на сайте Sports.ru.

Баутиста-Агут — Медведев прогноз на четвертьфинал Astana Open 2022

Для Роберто Баутиста-Агута последний в этом году турнир Большого шлема US Open вышел совершенно неудачным. Уже в первом круге он уступил Джеффри Джону Вульфу в трех сетах. Но зато стал лидером своей команды наряду с Карлосом Алькарасом в Кубке Дэвиса. Все три своих поединка в рамках Кубка Роберто выиграл. В хорошей форме он подошел и к турниру в Казахстане. В первом довольно сложном для него матче он оказался сильнее восьмого сеянного канадца Феликса Оже-Альяссима. Во втором круге переиграл в двух сетах россиянина Павла Котова. В обоих матчах в решающих сетах Роберто выигрывал на тай-брейках, что говорит о его характере и опыте.

Даниил Медведев тоже может считать неудачным для себя турнир US Open. Все видели первую на тот момент ракетку и прошлогоднего победителя турнира как минимум в финале, но в четвертом круге россиянин уступил Нику Кириосу и завершил выступления. Еще более удручающим стал для него турнир во французском Метце, где он выбыл после первого матча. Теперь в Астане Даниил показывает свой настоящий уровень. В первом круге он переиграл испанца Альберто Рамоса, а во втором оказался сильнее финна Эмиля Руусувуори. Обе победы были одержаны в двух сетах. В случае успеха Медведева нас ждет либо российский полуфинал с Хачановым, либо повторение финала прошлогоднего US Open с Джоковичем.

Вот только успеха россиянину добиться будет непросто. Баутиста-Агут очень неудобный соперник для Даниила. На различных турнирах АТР они пересекались пять раз, четыре победы в них на счету испанца, который умеет терпеть и ждать своего шанса. «Лига Ставок» предлагает на победу Медведева коэффициент 1,41, выигрыш Баутиста-Агута оценивается несколько ниже, коэффициент — 2,85.