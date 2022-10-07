Баутиста-Агут — Медведев прогноз на четвертьфинал Astana Open 2022

Испанец Роберто Баутиста-Агут и россиянин Даниил Медведев будут завершать серию четвертьфинальных матчей на теннисном турнире Astana Open 2022, проходящем в столице Казахстана. Матч состоится 7 октября в Национальном теннисном центре Beeline Arena, начало не ранее 16:20 по московскому времени.

Баутиста-Агут находится в отличной форме начиная с US Open. В Кубке Дэвиса он был одним из лидеров своей команды, принял участие в трех матчах и во всех одержал победу. В столице Казахстана в первом круге испанский ветеран в упорной борьбе в двух сетах преодолел сопротивление канадца Феликса Оже-Ольяссима, а затем, затратив куда меньше усилий, оказался сильнее россиянина Павла Котова также в двух сетах. Для Даниила Медведева Роберто соперник весьма неудобный, о чем говорит история их встреч. Однако россиянин сумел преодолеть последствия неудачного для себя US Open, а также провал на турнире в Метце. В Астане Даниил шансов соперникам не дает. В первом матче он легко разобрался с испанцем Альбертом Рамосом, а во втором обыграл финна Эмиля Руусувуори. В обоих матчах победа была одержана в двух сетах.

покрытие корта — хард в помещении

рейтинг ATP Баутиста-Агута — 21

победы/поражения Баутиста-Агута в 2022 году — 36/14

победы/поражения Баутиста-Агута на харде в помещении — 3/1

рейтинг ATP Медведева — 4

победы/поражения Медведева в 2022 году — 39/14

победы Медведева на харде в помещении — 2/1

Факты и статистика перед матчем Баутиста-Агут — Медведев

Баутиста-Агут имеет положительный баланс побед и поражений в пяти последних четвертьфинальных матчах, выиграв три таких поединка. Даниил Медведев за последнее время в пяти встречах с теннисистами из ТОП-50 одержал победу только в трех.

Статистика личных встреч Баутиста-Агут — Медведев

Спортсмены сыграли между собой пять раз, причем ни разу не встречались на траве. Преимущество на стороне Баутиста-Агута, он выиграл в четырех матчах. Единственную свою победу Даниил Медведев одержал в июне 2022 года в четвертьфинале турнира Noventi Open в немецком Галле. Однако уже спустя неделю испанец взял реванш у себя дома в Мальорке.

Прогноз на матч Баутиста-Агут — Медведев

Ставки букмекеров говорят, что несмотря на историю личных встреч в предстоящем поединке фаворитом является российский спортсмен. Коэффициенты «Лиги Ставок» распределились следующим образом: победа Баутиста-Агута — 2,85, победа Медведева — 1,41.

Наш прогноз: оба спортсмена отлично себя чувствуют на задней линии и легко вступают в длительный обмен ударами. В пользу Медведева его уверенная игра на турнире, но не менее уверен в своих силах испанец. Сложно отдать кому-то предпочтение, считаем что матч затянется на все три сета, где Медведев окажется сильнее.

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