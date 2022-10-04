Медведев о том, что тренирует после US Open: «В Меце расклеилась подача, поэтому перед Казахстаном решили больше ее отрабатывать»

Четвертая ракетка мира ответил, чем вызвано то, что он находится не в лучше форме. Сегодня он вышел во второй круг турнира в Астане, обыграв Альберта Рамоса (6:3, 6:1).

«Это просто бывает в теннисе. Я, на самом деле, всегда в такие моменты вспоминаю Берси-2020, когда я чувствовал себя ужасно. Питер не очень сыграл, Вену, хоть и четвертьфинал. В общем, чувствовал себя отвратительно. Помню, перед Берси мы даже один день решили не тренироваться, потому что не было смысла в тренировках, настолько все было ужасно. И в итоге я выиграл 21 матч подряд. Поэтому в теннисе, если работаешь, то все всегда может вернуться.

На данный момент, конечно, матч против Кириоса был неприятный, хотел сыграть лучше. Потом поехал в Мец, немножко не в своей тарелке был, проиграл еще один матч. Чем больше матчей ты проигрываешь, тем хуже себя чувствуешь; чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Поэтому очень рад, что сегодня смог победить».

Также он рассказал, над какими элементами игры работал после US Open.

«На самом деле, тяжело ответить, потому что стараемся с тренером в каком-то смысле работать над всем.

После US Open я неделю отдыхал, потому что это тоже иногда нужно делать во время сезона. Потом у меня была неделя подготовки к Мецу, чего, в принципе, достаточно. Мы старались работать над разными ударами на задней линии. В итоге в Меце вообще не знаю, что случилось: расклеилась подача, куча двойных ошибок. В общем, ужасно подавал. Поэтому перед Казахстаном, уже начиная во Франции, решили больше подачу [отрабатывать].

Теннис такая игра, что все движется: что-то лучше, что-то хуже в один момент. Сейчас я, допустим, круто подавал. Надеюсь, весь турнир так смогу отподавать. Может, через две недели надо будет опять над ударом справа или слева работать. Поэтому просто идет такая работа с тренером постоянная: что в данный конкретный момент, как мы считаем, нужно больше потренировать. Допустим, перед Казахстаном была подача. Надеюсь, подам много эйсов (улыбается)».

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