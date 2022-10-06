Медведев о Баутиста-Агуте, с которым сыграет в 1/4 финала в Астане: «Для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятерке»

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Даниил Медведев прокомментировал матч с Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале в Астане. Он уступает испанцу 1:4 в личных встречах.

«Наверное, он мне чем-то неудобен. Но и вообще он очень хороший игрок, и для меня немного удивительно, что он никогда не был в пятерке. Наверное, этому есть какое-то объяснение.

В плане тактики, естественно, разберу с тренером. Я прекрасно уже знаю, как он играет, а он знает, как я играю. Я знаю, что нужно будет показывать свой лучший теннис. Когда я победил его в этом году, то играл очень хорошо, так что надеюсь сыграть так же или лучше и за счет этого победить».

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