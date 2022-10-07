Циципас о том, на каком языке думает: «На этой неделе на казахском»

рассказал, на каком языке он думает на корте. Он знает греческий, английский и русский.

«На этой неделе на казахском (смеется). Я очень много его слышал, и для меня он звучит интересно.

А вообще на греческом, это все же мой родной язык. Я учился в греческой школе, мои друзья из Греции. Так что, конечно, на греческом.

Но сейчас еще иногда на английском», – приводит слова Циципаса телеграм-канал «Теннисология».

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