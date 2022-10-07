Циципас повел 6:4 в матчах с топ-10 в этом сезоне и вышел в 9-й полуфинал

Теги ATP Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Карлос Алькарас Astana Open 2022 Теннис

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира в Астане обыграл десятого в мире Хуберта Хуркача – 7:6, 6:3. В первой партии он отыграл пять сетболов. 

Теперь баланс Циципаса в матчах с топ-10 составляет 29:36, а в этом сезоне – 6:4. У Хуркача он ведет 7:2.

Грек вышел в девятый полуфинал в сезоне, пятый раз сделав это на харде. 

Кроме того, он одержал 52-ю победу в 2022-м и сравнялся с лидером сезона Карлосом Алькарасом

За место в финале Циципас поборется с Андреем Рублевым. 

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