Циципас о Рублеве: «Он играет очень быстро, но у него есть слабости, которые можно использовать»

прокомментировал предстоящий матч против в Астане. На профессиональном уровне он уступает Рублеву 1:3 в матчах на крытом харде.

– Мы несколько раз встречались на крытом харде. На этом покрытии он один из сильных игроков. Но у меня тоже хорошая игра.

В прошлом году мы играли на итоговом, и я был не в лучшем физическом состоянии (после того матча Циципас перенес операцию на локте – Sports.ru). С учетом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Он играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать.

– Какие слабости?

– Это вам самому нужно будет посмотреть по повторам (усмехается).

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