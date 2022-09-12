Жабер о том, что Мэттью Пэрри пришел на ее матч со Швентек: «Это напомнило о сериале «Друзья», минутка ностальгии прямо на корте»

Онс Жабер поделилась тем, как отреагировала на поражение в финале US Open. В субботу она уступила Иге Швентек – 2:6, 6:7.

«Я видела Мэттью Пэрри на трибунах во время матча. Очень здорово, что он пришел, в это даже сложно поверить. Это напомнило о сериале «Друзья», минутка ностальгии прямо на корте. Это просто сумасшествие – раньше я смотрела на него в сериале по телевизору, а сейчас он наблюдает за моим матчем!

Не знаю, смогу ли я себя не ругать после этого поражения – я никогда себя не жалею. Думаю, несколько дней будет тяжело, но я вернусь еще сильнее – это то, что у меня хорошо получается.

Сразу после матча Иссам [тренер] и Карим [муж и фитнес-тренер] были очень, очень позитивны. Они просили меня не плакать, потому что я рыдала, но мне нужно было дать волю эмоциям. Они меня очень поддержали и сказали, что это она играла очень хорошо, и они видели, как я старалась. Иссам за эти две недели увидел во мне что-то такое, чего не видел раньше. Конечно, это здорово. Все в команде настроены позитивно.

Мы начали турнир и не знали, сможем ли выиграть хотя бы пару матчей, а тут дошли до финала. Про это он сказал: «Мы продолжаем строить, это займет время и ты это знаешь». Но сейчас он по крайней мере доволен моим уровнем тенниса и рассмотрел во мне что-то, чего раньше не замечал. Это мотивирует, и надеюсь, мы сможем продолжить работу и дальше».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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