Жабер о поражении от Швентек в финале US Open: «Сейчас она мне не очень нравится, но ничего страшного»

Пятая ракетка мира прокомментировала поражение в финале против – 2:6, 6:7.

«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Я очень старалась, но Ига сделала так, что мне было непросто. Она заслуженно победила.

Сейчас она мне не очень нравится, но ничего страшного (все смеются).

Потрясающие две недели. Я подтвердила свой финал на . Продолжу упорно работать, и когда-нибудь мы выиграем этот турнир», – сказала Жабер на церемонии награждения.

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