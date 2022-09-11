Жабер о поражении от Швентек в финале US Open: «Сейчас она мне не очень нравится, но ничего страшного»

Пятая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала поражение в финале US Open против Иги Швентек – 2:6, 6:7.
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Я очень старалась, но Ига сделала так, что мне было непросто. Она заслуженно победила.
Сейчас она мне не очень нравится, но ничего страшного (все смеются).
Потрясающие две недели. Я подтвердила свой финал на «Уимблдоне». Продолжу упорно работать, и когда-нибудь мы выиграем этот турнир», – сказала Жабер на церемонии награждения.
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