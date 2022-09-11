Жабер о поражениях на «Уимблдоне» и US Open: «Я не из тех, кто сдается. Знаю, что у меня впереди множество финалов»

Пятая ракетка мира Онс Жабер рассказала, как справляется с поражениями в финалах «Больших шлемов». На «Уимблдоне» она проиграла Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6), на US Open – Иге Швентек (2:6, 6:7).
– Разумеется, на «Уимблдоне» было тяжело. И сейчас тяжело. Расскажем в ближайшие дни, удастся ли немного поспать.
Это часть тенниса. Победа или поражение – это часть тенниса. И, к счастью, я – это я. Я очень стремилась выиграть свой первый титул WTA. Мне потребовалось время. Поэтому я считаю, что и сейчас нужно время.
Главное – принять результат, сделать выводы из финалов, который я проиграла. Но я не из тех, кто сдается. Уверена, что снова буду в финале. Я приложу все усилия, чтобы выиграть. Не уверена, но знаю, что сделаю все возможное.
Я не знаю, какой стану в ближайшие месяц-два. Уверена, что обязательно буду развиваться. Я не теряю надежду и знаю, что у меня впереди множество финалов.
– Как вы справились с поражением на «Уимблдоне»? Хотелось сделать небольшой перерыв?
– Я заплакала. Первое, что сделала. Но хорошо, что я выплеснула эмоции.
Да, я не играла неделю. Это было заметным событием в Тунисе. Не совсем удалось отдохнуть, потому что у меня было много дел.
В этот раз хочу насладиться свободным временем, хорошо провести эти две недели, немного отдохнуть и подготовиться к концовке сезона.
Впереди следующий турнир, как раз в Тунисе, так что для меня это будет отличная подготовка.