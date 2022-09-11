Жабер о поражениях на «Уимблдоне» и US Open: «Я не из тех, кто сдается. Знаю, что у меня впереди множество финалов»

Пятая ракетка мира рассказала, как справляется с поражениями в финалах «Больших шлемов». На «Уимблдоне» она проиграла (6:3, 2:6, 2:6), на – (2:6, 6:7).

– Разумеется, на было тяжело. И сейчас тяжело. Расскажем в ближайшие дни, удастся ли немного поспать.

Это часть тенниса. Победа или поражение – это часть тенниса. И, к счастью, я – это я. Я очень стремилась выиграть свой первый титул . Мне потребовалось время. Поэтому я считаю, что и сейчас нужно время.

Главное – принять результат, сделать выводы из финалов, который я проиграла. Но я не из тех, кто сдается. Уверена, что снова буду в финале. Я приложу все усилия, чтобы выиграть. Не уверена, но знаю, что сделаю все возможное.

Я не знаю, какой стану в ближайшие месяц-два. Уверена, что обязательно буду развиваться. Я не теряю надежду и знаю, что у меня впереди множество финалов.

– Как вы справились с поражением на «Уимблдоне»? Хотелось сделать небольшой перерыв?

– Я заплакала. Первое, что сделала. Но хорошо, что я выплеснула эмоции.

Да, я не играла неделю. Это было заметным событием в Тунисе. Не совсем удалось отдохнуть, потому что у меня было много дел.

В этот раз хочу насладиться свободным временем, хорошо провести эти две недели, немного отдохнуть и подготовиться к концовке сезона.

Впереди следующий турнир, как раз в Тунисе, так что для меня это будет отличная подготовка.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе