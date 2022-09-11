Жабер о Швентек: «Я пошутила, когда сказала, что она мне не нравится. Прощу ее, когда она подарит мне «Ролекс»

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Финалистка US Open Онс Жабер ответила, что отличает Игу Швентек от других теннисисток.

– В целом она просто лучше играет в нужный момент, в решающие моменты. Она точно знает, что нужно делать. Мне кажется, что в межсезонье она очень сильно прибавила.

Ига работает, чтобы решить многие проблемы, стоящие у нее на пути. Она установила очень высокую планку. Это здорово для нашего спорта. Продолжу делать свое дело и, надеюсь, ее догоню.

– Вы сказали, что сейчас Ига вам не нравится, но завтра все изменится. Упомянули, что надеетесь однажды ее догнать. В прошлом году вы дважды ее обыграли. В этом году – дважды проиграли. Похоже, что на итоговом вы снова будете с ней играть. Что вам нужно делать по-другому? В чем она прибавила?

– Столько вопросов в одном. Постараюсь запомнить (улыбается).

Да, конечно, мы будем играть друг с другом, потому что она – №1, я – №2. Надеюсь, у нас будут отличные матчи.

Она сильно улучшила свой форхенд и подачу. У нее всегда был стабильный бэкхенд. С ней тяжело.

Она везде, может все потащить. Всегда трудно играть с человеком, который возвращает каждый следующий мяч.

Думаю, мы сыграем друг с другом на итоговом. Может, попадем в разные группы, не знаю. Но что касается рейтинга, я знаю, что ей предстоит защищать много очков, а мне ни одного. Ставлю такую цель.

Всегда будет здорово соперничать с Игой. Я пошутила, когда сказала, что она мне не нравится. Прощу ее, когда она подарит мне «Ролекс» или еще что (улыбается)».

Величие Иги Швентек: первый титул на US Open, второй «Шлем» в сезоне, 10-я подряд победа в финалах

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