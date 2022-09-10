Тиафу об Алькарасе: «Никогда не играл с человеком, который бы так хорошо двигался»

Фрэнсис Тиафу высказался об игре Карлоса Алькараса. Американец уступил ему в полуфинале US Open (7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6).

«Да, я знал, что против него будет очень тяжело играть. Он точно один из лучших в мире, еще такой молодой. Он так сильно бьет по мячу, и я никогда не играл с человеком, который бы так хорошо двигался. Я видел раньше, как он доставал разные мячи, но в этот раз он справлялся даже с укороченными с лета. То, как он может продлевать розыгрыши, – просто невероятно.

Он чертовски сильный игрок. Он будет головной болью для всех еще очень долго.

Конечно, у меня были шансы, но результат показывает мой реальный уровень. Могу только снять шляпу и поаплодировать ему за то, как он смог собраться в важные моменты, даже будучи еще таким молодым».

Карлос Алькарас – нереален. Взял третий пятисетовик подряд и теперь разыграет титул US Open и №1 рейтинга с Руудом

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