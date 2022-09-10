Тиафу об итогах US Open: «Стал единственным, кто обыграл Рафу на «Шлеме», не дал ему стать №1. Безумные две недели»

Фрэнсис Тиафу подвел итоги выступления на US Open. Американец впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

– Сейчас я испытываю много разных эмоций. Думаю, я доказал, что могу играть с лучшими и способен выигрывать «Большие шлемы». Теперь все знают, на что я способен, если играю в полную силу. Вопрос, как стабильно я смогу играть на этом уровне.

На протяжении карьеры я достаточно редко играл на высоком уровне. Но я всегда хотел обыгрывать топов. Сейчас я готов это делать на постоянной основе. Готов сделать следующий шаг.

Рейтинг сейчас – это просто цифры. Мне все равно, с кем играть. Я чувствую, что могу выиграть любой матч.

– Как бы вы описали этот турнир одним-двумя словами или предложениями?

– Я еще не переварил все до конца. Но это самые сумасшедшие две недели в моей жизни. Я мечтал об этом всю жизнь.

Немного не дотянул [до финала]. Но, знаете, три года подряд выходить во вторую неделю – это уже хорошее достижение. К тому же я стал единственным, кто обыграл Рафу на «Шлеме» в этом году, не дал ему стать №1.

Обыграть Надаля на «Шлеме» – очень трудная задача. Безумно приятно сделать это в Нью-Йорке на глазах у зрителей, которые так сильно меня поддерживали. И здорово, что я подтвердил победу в следующих матчах. Многие обыгрывали его, но потом ничего не добивались. Но после этого я провел отличный матч с Андреем, а потом с Карлосом.

Безумные две недели. Мне действительно нужно это переварить, чтобы дать ответ.

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