Алькарас о прогрессе, который позволил ему выйти в финал US Open: «Год упорно работал в тренажерке и на корте. Но вообще это все психология»

19-летний Карлос Алькарас высказался о прогрессе, который позволил ему выйти в финал турнира «Большого шлема». На прошлом US Open он проиграл в четвертьфинале.

«Думаю, сейчас я лучше подготовлен. В прошлом году перед US Open я сыграл только на трех «Больших шлемах» за карьеру. И у меня был, кажется, только один пятисетовый матч.

В этом году я провел несколько пятисетовиков и стал более подготовлен морально и физически. Год упорно работал в тренажерке и на корте. Но вообще это все психология».

Карлос Алькарас – нереален. Взял третий пятисетовик подряд и теперь разыграет титул US Open и №1 рейтинга с Руудом

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