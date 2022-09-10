Тиафу после поражения в 1/2 US Open: «Мне очень больно. Очень-очень больно. Но я вернусь и еще выиграю этот турнир»

обратился к зрителям после поражения в полуфинале – 7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6 против . Он дал интервью на корте, перед которым и по ходу которого боролся со слезами.

«Я отдал все силы. Я отдал все силы. Но Карлос был слишком хорош. В последние две недели я отдал все силы.

Я приехал сюда с желанием выиграть US Open, и мне кажется, что я вас подвел. Мне очень больно. Очень-очень больно.

Карлос был слишком силен. Ты выиграешь много «Больших шлемов», ты обалденный игрок и обалденный человек. Я рад, что разделил с тобой корт в таком важном матче.

Я вернусь и еще выиграю этот турнир. Простите, ребята».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе