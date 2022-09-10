Алькарас и Рууд разыграют первую строчку рейтинга в финале US Open

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Четвертая ракетка мира Карлос Алькарас и седьмая ракетка мира Каспер Рууд встретятся в финале US Open.

Победитель этого матча выиграет первый титул «Большого шлема» в карьере, а также станет 28-й перво ракеткой мира в истории ATP-тура, сменив Даниила Медведева.

Если выиграет 19-летний Алькарас, то он станет самым молодым №1 в истории.

Если выиграет Рууд, то он установит рекорд, совершив самый большой прыжок на первую строчку. Ранее трижды игроки поднимались на первое место с четвертого. Рууд сейчас седьмой.

В личных встречах Алькарас ведет 2:0, не проиграв ни сета. В этом году он победил Рууда в финале «Мастерса» в Майами.

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