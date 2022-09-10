Алькарас о том, что они с Руудом разыграют титул US Open и №1 в рейтинге: «Я уже вижу первую строчку, но в то же время она так далеко»

19-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал US Open. Там они с Каспером Руудом разыграют первый титул «Большого шлема» и первую строчку рейтинга ATP.
«Потрясающе иметь возможность побороться за такие большие вещи. Впервые в финале «Большого шлема». И я уже вижу первую строчку рейтинга, но в то же время она так далеко.
Нужно выиграть еще один матч, но против невероятного игрока. Он уже играл в финале «Большого шлема» на «Ролан Гаррос», а для меня он будет первым.
Я отдам все силы. Мне нужно будет справиться с нервами.
Конечно, я очень рад. И как я говорю перед каждым матчем, я буду наслаждаться, а там посмотрим».
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