Ферреро об Алькарасе и Синнере: «Они на очень, очень высоком уровне и будут доминировать в туре»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро поделился впечатлениями от четвертьфинала US Open против Янника Синнера (6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3). Матч продолжался 5 часов 15 минут.

«В среду был нервный день, но мы очень рады. Это был потрясающий матч, высочайший уровень от обоих игроков. Я смотрел их прошлые матчи и знал, что будет очень сложно и все решат мелочи.

Многое произошло. Карлос мог взять матч в трех сетах, но в итоге уступал 1:2 по сетам. Отыграться было все труднее. Карлос превзошел себя в психологическом плане. Было несколько очень сложных эпизодов в четвертом и пятом сетах, но он прекрасно с ними справился.

Это один из лучших матчей, что я видел, благодаря постоянной интенсивности и уровню соперника. Они подпитывали друг друга и заставляли друг друга прибавлять. Они будут двумя главными игроками ближайших 10 лет, при всем уважении к остальным. Они на очень, очень высоком уровне. Есть и другие игроки, которые к ним близки, но я считаю, что эти двое будут доминировать в туре.

Он [Алькарас] – яростный боец. Он борется до конца в каждом матче. Когда все закончилось, я сказал, что очень горжусь тем, как он справился».

Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

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