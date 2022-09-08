Алькарас о том, что отыграл матчбол у Синнера: «Всегда говорю, что нужно верить в себя до конца. Надежда – это последнее, что ты теряешь»

Четвертая ракетка мира прокомментировал победу над в четвертьфинале – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3.

В четвертом сете он отыграл матчбол на приеме, а в пятом – брейк. Встреча продолжалась 5 часов 15 минут и закончилась в 02:50 ночи по местному времени.

«Я сам не знаю, как я это сделал. Уровень игры, уровень матча, качество тенниса – это невероятно. Янник Синнер – потрясающий игрок, и все увидели, что он на великолепном уровне.

(Болельщикам). Спасибо всем вам. Я никогда не устану повторять, что все мои победы – благодаря вашей поддержке в тяжелые моменты и по ходу всего матча. Это невероятно. Вы придавали мне невероятную энергию».

Также Алькарас рассказал, о чем думал, когда у Синнера был матчбол в четвертом сете.

«Я всегда говорю, что нужно верить в себя до конца. Надежда – это последнее, что ты теряешь. Я просто верю в себя и свою игру.

Я знал, что довести такой матч до победы очень сложно и я должен бороться и стараться сохранить спокойствие. И верить в себя».

В полуфинале Алькарас сыграет с .

«Все знают, какой у него уровень. Он обыграл Рафу, в трех сетах обыграл Рублева. Сейчас он очень уверен в себе. И для него этот корт тоже особенный, он тоже получает невероятную энергию.

Будет очень тяжело. Но сейчас я буду наслаждаться моментом, выходом в первый полуфинал «Большого шлема». А подумать о матче будет время завтра».

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