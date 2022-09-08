Синнер об упущенном матчболе против Алькараса: «Конечно, я мог провести его лучше. Но сейчас легко говорить. На корте все иначе»

Янник Синнер прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в 1/4 финала US Open. Итальянец уступил 3:6, 7:6, 7:6, 5:7, 3:6 за 5 часов 15 минут.

– Не знаю. Говорить сейчас непросто, потому что матч закончился не так давно.

Но это был хороший матч с моей стороны, с его стороны. Он мог закончиться в трех сетах, мог в четырех, мог в пяти. Уровень был высоким.

В какой-то момент я не очень хорошо подавал, но он хорошо принимал. Это был хороший матч, нас отлично поддерживали. Для меня это только второй матч на Стадионе Артура Эша. Конечно, это был классный матч, но очень, очень тяжелый.

– Как вы думаете, что в итоге повлияло на ситуацию?

– Не знаю. Сначала я должен поговорить с командой. Конечно, я не так хорошо подавал в третьем сете. Помню, у меня был легкий форхенд при счете 3:2 и 40:30. Было несколько ключевых моментов.

Конечно, когда вы играете более пяти часов, есть много ключевых моментов. Некоторые выиграл он, некоторые – я. Мы оба хотели победить, оба старались изо всех сил.

– Что случилось в гейме, когда вы подавали на матч?

– А у него были сетболы во втором сете. Как я уже сказал, какие-то ключевые очки взял он, какие-то я. Конечно, на матчболе я мог сыграть лучше. Но сейчас легко говорить. На корте все иначе. Ты находишься под давлением, чувствуешь динамику. Это часть игры, верно?

Я хорошо подавал до этого момента, и в трудных ситуациях в том числе. Да, тот момент сложился в его пользу. В пятом сете у меня тоже был брейк, но я не нашел способ довести игру до победы.

– Возможно, это самое тяжелое поражение в вашей молодой карьере?

– Конечно, у меня были тяжелые поражения. И этот матч теперь точно в топе. Думаю, да, какое-то время мне будет больно.

Но завтра я проснусь и постараюсь сконцентрироваться только на положительных моментах.

Браво, Алькарас и Синнер, за новую классику на US Open! Таких драмы и качества молодые еще не выдавали

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе