Соболенко о том, добавил ли недопуск на «Уимблдон» мотивации на US Open: «Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту»

Белоруска Арина Соболенко рассказала, что делала во время «Уимблдона», на который ее и других игроков из Беларуси и России не допустили. На US Open Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал.
– Я провела тренировочный сбор. Очень много работала, много занималась подачей.
Было непросто – особенно, когда в тренажерке по телевизору показывали «Уимблдон». Я всегда выключала, потому что не могла смотреть.
– Пропуск «Уимблдона» добавил вам мотивации на эту часть сезона?
– Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе