Соболенко о том, добавил ли недопуск на «Уимблдон» мотивации на US Open: «Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту»

Теги US Open Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Белоруска Арина Соболенко рассказала, что делала во время «Уимблдона», на который ее и других игроков из Беларуси и России не допустили. На US Open Соболенко второй год подряд вышла в полуфинал.

– Я провела тренировочный сбор. Очень много работала, много занималась подачей.

Было непросто – особенно, когда в тренажерке по телевизору показывали «Уимблдон». Я всегда выключала, потому что не могла смотреть.

– Пропуск «Уимблдона» добавил вам мотивации на эту часть сезона?

– Думаю, да. У меня отняли одну возможность, и я много работала, чтобы реализовать эту.

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