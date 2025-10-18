Рыбакина вышла в 21-й финал в карьере

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Нинбо, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.

Представительница Казахстана 21-й раз добралась до решающего матча на уровне WTA.

С 2019-го, когда Рыбакина вышла в первый финал в карьере, только у двух теннисисток больше решающих матчей – у Арины Соболенко и Иги Швентек.

За титул Рыбакина сыграет с Екатериной Александровой или Дианой Шнайдер.