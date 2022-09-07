Соболенко о победе над Плишковой: «В последних двух матчах против нее я не ждала от нее отличного уровня. В этот раз все было иначе»

Шестая ракетка мира прокомментировала выход в полуфинал US Open. Она обыграла (6:1, 7:6), которой проиграла два предыдущих матча.

«В последних двух матчах я... Не то чтобы ее не уважала, но не ждала от нее отличного уровня. Думала, что я в топе и обязана побеждать.

А сегодня я ждала отличного уровня, затяжных розыгрышей, тяжелой борьбы. Так что я старалась цепляться как можно сильнее, заставлять ее работать. И она здорово играла, но мне удалось выдержать этот уровень и одержать победу».

В другом интервью белоруска подробнее рассказала о матче.

«Я очень хорошо начала матч, тащила все и очень сильно на нее давила. Поэтому первый сет получился довольно простым. Не хочу говорить «простым», но я хорошо играла.

Во втором она прибавила в игре, прибавила на подаче, подняла процент попадания первым мячом. Поэтому было тяжелее. Во втором сете уровень был выше, и я очень рада, что смогла его выдержать».

Также Соболенко рассказала, что помогло ей два года подряд выйти в полуфинал US Open.

«Люди».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе