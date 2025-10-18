Александрова вышла в четвертый финал в сезоне и сыграет с Рыбакиной. В личке она ведет 3:1

Екатерина Александрова вышла в финал пятисотника в Нинбо.

В полуфинале она обыграла Диану Шнайдер – 6:3, 6:4.

Александрова вышла в 13-й финал в карьере на уровне WTA и четвертый в сезоне. В 2025-м ее статистика в титульных матчах – 1:2.

В финале россиянка встретится с Еленой Рыбакиной . Александрова ведет в личке – 3:1.

