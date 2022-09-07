Соболенко рассказала, как изменила подачу, чтобы делать меньше двойных ошибок

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как решала проблему двойных ошибок. Она лидер сезона по двойным (больше 350) и в начале американской серии допустила 77 в четырех матчах.

В четвертьфинале US Open против Каролины Плишковой (6:1, 7:6) она допустила всего три.

«Я полностью поменяла движение.

Раньше я слишком далеко от себя выполняла подброс и старалась бить по мячу изо всех сил без вращения. А сейчас я не стремлюсь подавать эйсы, просто направляю мяч в большие мишени, чтобы начать розыгрыш».  

В матче с Плишковой Соболенко семь раз подала навылет. Процент попадания первым мячом составил 69%, и она выиграла 72% очков на первой подаче и 63% на второй. У чешки не было ни одного брейк-пойнта.

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