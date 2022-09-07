Соболенко рассказала, как изменила подачу, чтобы делать меньше двойных ошибок

рассказала, как решала проблему двойных ошибок. Она лидер сезона по двойным (больше 350) и в начале американской серии допустила 77 в четырех матчах.

В четвертьфинале против (6:1, 7:6) она допустила всего три.

«Я полностью поменяла движение.

Раньше я слишком далеко от себя выполняла подброс и старалась бить по мячу изо всех сил без вращения. А сейчас я не стремлюсь подавать эйсы, просто направляю мяч в большие мишени, чтобы начать розыгрыш».

В матче с Плишковой Соболенко семь раз подала навылет. Процент попадания первым мячом составил 69%, и она выиграла 72% очков на первой подаче и 63% на второй. У чешки не было ни одного брейк-пойнта.

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