Руне о хейтерах: «Стараюсь не читать сообщения, но угрозы смерти поступают не только мне, но и моей семье»

Хольгер Руне рассказал, как относится к критике хейтеров.

«Я стараюсь не читать такие вещи, потому что это ужасно. Но угрозы смерти поступают не только мне, но и моей семье. Просто дико, что кто-то вообще может написать подобное.

Это огромная проблема для спорта. Но на все это нельзя обращать внимание – не стоит слушать людей, которые тебя ненавидят или явно не добились большего, чем ты сам. К этому привыкаешь. Привыкаешь не принимать это близко к сердцу. Один-два раза, когда все заходило слишком далеко, мы обращались в полицию, но в остальном – просто игнорируешь.

Не знаю, могут ли турниры что-то с этим сделать. Кажется, на «Ролан Гаррос» был механизм, по которому можно было сообщить об угрозах, но в целом я не уверен, как решить эту проблему».

О внимании к нему в Дании

«К сожалению, мы живем в стране, где не так много спортсменов, и потому люди часто начинают придираться к лучшему – следить за каждым его шагом. В каком-то смысле мне приходится быть осторожным, но при этом я просто остаюсь самим собой – и собираюсь продолжать в том же духе.

Если эмоциональность и желание побеждать делают меня «плохим парнем», что ж, пусть будет так. Я просто вижу себя игроком, который хочет выиграть любой ценой. Лучше выплеснуть эмоции, чем проиграть матч.

Эмоции – это хорошо. Ради них мы, собственно, и смотрим теннис. Если ты хочешь, чтобы зрителям было интересно, нужно показывать, кто ты есть на самом деле. Никому не нравится смотреть на «пустой лист бумаги». Мне точно нет. Важно показывать, что ты чувствуешь».