Рыбакина о выходе в финал в Нинбо: «Очень рада. Постараюсь сыграть как можно лучше»
Елена Рыбакина прокомментировала победу над Жасмин Паолини в Нинбо.
Она обыграла итальянку 6:3, 6:2 и вышла во второй финал в сезоне.
«Я знала, что матч будет очень непростым. Жасмин отлично проводит этот сезон, она действительно сложная соперница. Понимала, что нужно показать максимум. Рада, что смогла сохранить концентрацию до конца и выиграть в двух сетах.
Очень рада [выйти в финал]. Постараюсь сыграть как можно лучше. Посмотрим, как все сложится.
Еще раз спасибо всем, что пришли. Спасибо (на китайском)», – сказала Рыбакина в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
