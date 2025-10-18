Рыбакина о выходе в финал в Нинбо: «Очень рада. Постараюсь сыграть как можно лучше»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Жасмин Паолини в Нинбо.

Она обыграла итальянку 6:3, 6:2 и вышла во второй финал в сезоне.

«Я знала, что матч будет очень непростым. Жасмин отлично проводит этот сезон, она действительно сложная соперница. Понимала, что нужно показать максимум. Рада, что смогла сохранить концентрацию до конца и выиграть в двух сетах.

Очень рада [выйти в финал]. Постараюсь сыграть как можно лучше. Посмотрим, как все сложится.

Еще раз спасибо всем, что пришли. Спасибо (на китайском) », – сказала Рыбакина в интервью на корте.