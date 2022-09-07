Гарсия вернется в топ-10. Еще в мае она была 79-й

Француженка Каролин Гарсия по итогам войдет в топ-10 рейтинга WTA. Гарсия вышла в полуфинал, в котором сыграет с .

Место в десятке стало ей гарантировано после того, как с турнира вылетела . В теории чешка могла обойти француженку.

Гарсия, экс-четвертая ракетка мира, вернется в топ-10 впервые с октября 2018 года. Она будет 10-й в случае поражения в полуфинале, восьмой – в случае выхода в финал и войдет в топ-5 в случае победы.

Еще в мае 2022-го Гарсия стояла в рейтинге 79-й. После этого она выиграла три титула и 34 матча из 41.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе