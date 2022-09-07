Гарсия вернется в топ-10. Еще в мае она была 79-й

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Француженка Каролин Гарсия по итогам US Open войдет в топ-10 рейтинга WTA. Гарсия вышла в полуфинал, в котором сыграет с Онс Жабер.

Место в десятке стало ей гарантировано после того, как с турнира вылетела Каролина Плишкова. В теории чешка могла обойти француженку.

Гарсия, экс-четвертая ракетка мира, вернется в топ-10 впервые с октября 2018 года. Она будет 10-й в случае поражения в полуфинале, восьмой – в случае выхода в финал и войдет в топ-5 в случае победы.

Еще в мае 2022-го Гарсия стояла в рейтинге 79-й. После этого она выиграла три титула и 34 матча из 41.

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