Гарсия об успехах последних месяцев: «Я четко вижу свой путь, куда двигаться, когда испытываю давление»

Каролин Гарсия, вышедшая в полуфинал US Open, прокомментировала свои успехи в последние два месяца. В июле она выиграла турнир в Варшаве, а в августе – в Цинциннати.

– Я просто пытаюсь сосредоточиться на своей игре, на том, что мне нравится делать и как лучше играть в теннис.

Я четко вижу свой путь, куда двигаться, когда испытываю давление. Я просто стараюсь ему следовать. Вот так мы готовимся с командой, стараемся делать все возможное в этом направлении.

– Вернемся к вашим словам про появившуюся ясность. Бывало ли такое с вами раньше?

– Нет, раньше этого не было. Было не так ясно. На корте я всегда была очень агрессивной. Всегда старалась оказывать давление на соперниц.

Но я была моложе. Раньше у меня не было такого стресса, как сейчас. Но я и не задумывалась, в каком направлении должна двигаться, чтобы играть наилучшим образом. Сейчас, если я хочу все делать правильно, то должна идти этим путем. Теперь все гораздо понятнее.

Чем чаще я выигрываю, тем больше получаю удовольствие от игры. Есть так много вещей, которые я еще могу улучшить. Так что это большой вызов для моей команды.

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