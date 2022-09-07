Гарсия об особенностях своей игры: «Многие девочки играют мощно, встречают мяч рано. Я стараюсь делать все еще чуть быстрее и чуть раньше»

Полуфиналистка US Open Каролин Гарсия ответила, насколько необычной считает свою игру. За место в финале она поборется с Онс Жабер.

– Не знаю. По-моему, вполне обычная (улыбается). Я пытаюсь играть в теннис.

Может быть, на приеме я чуть дальше вхожу в корт, стараюсь встретить мяч как можно раньше. Наверное, это главное отличие.

Многие девочки играют мощно, встречают мяч рано. Я стараюсь делать все еще чуть быстрее и чуть раньше.

– А что насчет вашей позиции на приеме?

– Мы с командой над этим работаем. Для меня это лучший способ принимать. Хотя, конечно, это непросто.

Тренер всегда требует, чтобы я тренировалась в корте. И сейчас я это лучше контролирую. А поначалу было сложно.

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