Жабер о матче с Гарсия: «Она работает с моим бывшим тренером. Я за них рада»

Онс Жабер высказалась о том, что сыграет с Каролин Гарсия в четвертьфинале US Open. В юниорах они впервые встретились 12 лет назад. Жабер выиграла все четыре матча там и оба в туре.

«Мы давно знаем друг друга, играли еще в юниорах. Честно говоря, я рада за нее, что она вернулась туда, где должна быть. Кроме того, она работает с Бертраном, который был моим тренером до Иссама. Я просто рада за них в целом.

Я знаю, что она играет очень агрессивно и жестко. Так что тот, кто сможет навязать свою игру, получит преимущество. Я постараюсь быть собой и показать свою игру.

Надеюсь, для нас обеих это будет отличный матч».

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