Гарсия выиграла 13-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал «Шлема»

Француженка Каролин Гарсия в четвертьфинале US Open обыграла 18-летнюю – 6:3, 6:4.

Для Гарсия это 13-я победа подряд. Перед US Open она из квалификации выиграла титул в Цинциннати (восемь матчей) и теперь одержала уже пять побед в Нью-Йорке.

По ходу US Open экс-четвертая ракетка мира пока не проиграла ни сета.

В целом с начала июня Гарсия одержала уже 33 победы – больше всех в туре.

На US Open француженка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Теперь она сыграет с пятой ракеткой мира .

Кроме того, если не выиграет титул, после турнира Гарсия вернется в топ-10.

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