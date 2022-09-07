Гарсия выиграла 13-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал «Шлема»

Француженка Каролин Гарсия в четвертьфинале US Open обыграла 18-летнюю Кори Гауфф – 6:3, 6:4.
Для Гарсия это 13-я победа подряд. Перед US Open она из квалификации выиграла титул в Цинциннати (восемь матчей) и теперь одержала уже пять побед в Нью-Йорке.
По ходу US Open экс-четвертая ракетка мира пока не проиграла ни сета.
В целом с начала июня Гарсия одержала уже 33 победы – больше всех в туре.
На US Open француженка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Теперь она сыграет с пятой ракеткой мира Онс Жабер.
Кроме того, если Каролина Плишкова не выиграет титул, после турнира Гарсия вернется в топ-10.
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