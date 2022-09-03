Гарсия о том, как работает над психологией: «Нужно просто закрыть рот. Когда я начинаю разговаривать, дело плохо»

17-я ракетка мира рассказала о приобретенном спокойствии на корте. По ее словам, это главное, что помогло ей с июня выиграть три титула и сейчас выйти на 11-матчевую серию победу.

– Так было не всегда. Мы сознательно над этим работаем – над тем, чтобы я сосредотачивалась на каждом конкретном розыгрыше. Если я допустила ошибку или соперница здорово сыграла, нужно это забывать и сосредотачиваться на следующем очке.

Это нам и нравится в теннисе – время матча не ограничено, всегда можно отыграться, при любом счете. Поэтому нужно быть готовой каждое очко проводить на 100%.

Этот настрой явно приносит результат.

– Расскажите, как вы над этим работаете?

– Нужно просто закрыть рот. И все. Когда я начинаю разговаривать, дело плохо (улыбается).

Иногда я бываю недовольна собой, но я знаю, что если начну говорить и злиться, у меня ничего не получится.

Последние пару недель у меня получается все это отбрасывать и сосредотачиваться на следующем розыгрыше. И здорово, что это получается, даже когда я недовольна.

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