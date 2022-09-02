US Open. 3-й круг. Кудерметова сыграет с Гальфи, Самсонова – с Крунич, Серена встретится с Томлянович, Гарсия – с Андрееску, Гауфф – с Киз

Теги Серена Уильямс US Open результаты WTA Каролин Гарсия Вероника Кудерметова Бьянка Андрееску Людмила Самсонова Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Далмой Галфи в третьем круге US Open, Людмила Самсонова – с Александрой Крунич.

Серена Уильямс встретится с Айлой Томлянович, Каролин Гарсия – с Бьянкой Андрееску.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия) Дальма Гальфи (Венгрия)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Людмила Самсонова (Россия) Александра Крунич (Сербия)
Дата проведения
2 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Австралия) Серена Уильямс (США)
Дата проведения
3 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Бьянка Андрееску (Канада) Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
3 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис) Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
2 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Кори Гауфф (США)
Дата проведения
2 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США) Сиюй Ван (Китай)
Дата проведения
2 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Ребекка Марино (Канада) Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
2 сентября, 19.30
Онлайн матча

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