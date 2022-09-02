US Open. 3-й круг. Кудерметова сыграет с Гальфи, Самсонова – с Крунич, Серена встретится с Томлянович, Гарсия – с Андрееску, Гауфф – с Киз

Вероника Кудерметова сыграет с Далмой Галфи в третьем круге US Open, Людмила Самсонова – с Александрой Крунич.
Серена Уильямс встретится с Айлой Томлянович, Каролин Гарсия – с Бьянкой Андрееску.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
29 августа – 11 сентября 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 22.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 3 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 21.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 19.30