US Open. 3-й круг. Кудерметова сыграет с Гальфи, Самсонова – с Крунич, Серена встретится с Томлянович, Гарсия – с Андрееску, Гауфф – с Киз

Вероника Кудерметова сыграет с Далмой Галфи в третьем круге US Open, Людмила Самсонова – с Александрой Крунич.

Серена Уильямс встретится с Айлой Томлянович, Каролин Гарсия – с Бьянкой Андрееску.

Сетка турнира здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

29 августа – 11 сентября 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг