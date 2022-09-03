Гарсия выиграла 11-й матч подряд и впервые вышла в четвертый круг US Open

Теги US Open WTA Элисон Риск Каролин Гарсия Бьянка Андрееску Теннис

17-я ракетка мира Каролин Гарсия на US Open обыграла чемпионку-2019 Бьянку Андрееску – 6:3, 6:2.

Француженка одержала 11-ю победу подряд. Она повторила вторую по продолжительности победную серию в карьере.

В 2014-м Гарсия также выиграла 11 матчей подряд (титул в Боготе, Кубок Федерации, Мадрид). В 2017-м она провела самую длинную беспроигрышную серию – 13 матчей (титул в Ухане, титул в Пекине, Сингапур).

За счет победы над Андрееску Гарсия впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. Ранее она четыре раза проигрывала в третьем круге.

Теперь она доходила до 1/8 финала на всех «Больших шлемах».

Дальше экс-четвертая ракетка мира сыграет с Эллисон Риск.

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