Контавейт о болельщиках на матче с Сереной: «Они очень хотели, чтобы Серена победила. Я не считаю это какими-то нападками. Все справедливо»

Вторая ракетка мира прокомментировала поведение трибун в матче с на (6:7, 6:2, 2:6). Почти все болельщики активно поддерживали американку.

«Я этого ожидала, потому что видела, как все было в предыдущем матче. Но на корте все равно было тяжело. Я знала, что меня ждет, но никогда с таким не сталкивалась.

Они не то что болели против меня – просто очень хотели, чтобы Серена победила. Так что я не считаю это какими-то нападками.

Все справедливо. Она заслуживает такой поддержки».

Также Контавейт прокомментировала игру 23-кратной чемпионки «Больших шлемов».

«Она сыграла очень хорошо. Я провела очень даже неплохой матч, но она прибавила в третьем сете. Начала бить чуть сильнее, ошибаться чуть меньше, лучше принимала, лучше проводила розыгрыши. Все делала чуть лучше

Я боролась изо всех сил, провела приличный матч, но она была сильнее.

Я была готова к тому, что она покажет отличный теннис, потому что она большая чемпионка и не просто так выиграла все эти «Большие шлемы». Я была готова к сложному матчу и не ждала, что мне все легко дастся».

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