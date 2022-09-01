Контавейт о болельщиках на матче с Сереной: «Они очень хотели, чтобы Серена победила. Я не считаю это какими-то нападками. Все справедливо»

Вторая ракетка мира Анетт Контавейт прокомментировала поведение трибун в матче с Сереной Уильямс на US Open (6:7, 6:2, 2:6). Почти все болельщики активно поддерживали американку.
«Я этого ожидала, потому что видела, как все было в предыдущем матче. Но на корте все равно было тяжело. Я знала, что меня ждет, но никогда с таким не сталкивалась.
Они не то что болели против меня – просто очень хотели, чтобы Серена победила. Так что я не считаю это какими-то нападками.
Все справедливо. Она заслуживает такой поддержки».
Также Контавейт прокомментировала игру 23-кратной чемпионки «Больших шлемов».
«Она сыграла очень хорошо. Я провела очень даже неплохой матч, но она прибавила в третьем сете. Начала бить чуть сильнее, ошибаться чуть меньше, лучше принимала, лучше проводила розыгрыши. Все делала чуть лучше
Я боролась изо всех сил, провела приличный матч, но она была сильнее.
Я была готова к тому, что она покажет отличный теннис, потому что она большая чемпионка и не просто так выиграла все эти «Большие шлемы». Я была готова к сложному матчу и не ждала, что мне все легко дастся».
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