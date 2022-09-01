Серена о том, удивлена ли своим уровнем на US Open: «Ну, я Серена, так что...»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала победу над №2 во втором круге US Open – 7:6, 2:6, 6:2.

Этот US Open – возможно, последний турнир в карьере 40-летней американки.

– Это просто потрясающе. Во мне еще что-то осталось. Посмотрим, что будет дальше (улыбается).

– Кажется, что не просто что-то осталось. После возвращения ты провела всего несколько матчей. До этого пропустила год. И только что обыграла №2 в мире. Как ты это сделала?

– Я довольно хорошая теннисистка (смех).

Я люблю испытания. Да, у меня было мало матчей, но я хорошо тренировалась. Просто в матчах не все получалось. И я думала: это не я.

Но в Нью-Йорке все складывается.

– Твой уровень тебя саму удивляет?

– Ну, я Серена, так что...

После того, как я проиграла второй сет, я подумала, что нужно выкладываться по максимуму, потому что это может быть конец.

Сейчас для меня все – бонус. Мне нечего доказывать. Нечего выигрывать. И точно нечего проигрывать. С 1999-го я не могла так играть, потому что у меня все время была мишень на спине.

Так что я наслаждаюсь возможностью выходить на корт и наслаждаться. Ее у меня уже давно не было.

400 бриллиантов и золотая «Королева» на кроссовках, 6 юбок и мантия – это наряд Серены Уильямс на прощальном US Open

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе