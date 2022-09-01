Серена о том, удивлена ли своим уровнем на US Open: «Ну, я Серена, так что...»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс прокомментировала победу над №2 Анетт Контавейт во втором круге US Open – 7:6, 2:6, 6:2.
Этот US Open – возможно, последний турнир в карьере 40-летней американки.
– Это просто потрясающе. Во мне еще что-то осталось. Посмотрим, что будет дальше (улыбается).
– Кажется, что не просто что-то осталось. После возвращения ты провела всего несколько матчей. До этого пропустила год. И только что обыграла №2 в мире. Как ты это сделала?
– Я довольно хорошая теннисистка (смех).
Я люблю испытания. Да, у меня было мало матчей, но я хорошо тренировалась. Просто в матчах не все получалось. И я думала: это не я.
Но в Нью-Йорке все складывается.
– Твой уровень тебя саму удивляет?
– Ну, я Серена, так что...
После того, как я проиграла второй сет, я подумала, что нужно выкладываться по максимуму, потому что это может быть конец.
Сейчас для меня все – бонус. Мне нечего доказывать. Нечего выигрывать. И точно нечего проигрывать. С 1999-го я не могла так играть, потому что у меня все время была мишень на спине.
Так что я наслаждаюсь возможностью выходить на корт и наслаждаться. Ее у меня уже давно не было.
400 бриллиантов и золотая «Королева» на кроссовках, 6 юбок и мантия – это наряд Серены Уильямс на прощальном US Open
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