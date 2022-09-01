Серена стала первой теннисисткой, в 40 лет обыгравшей соперницу из топ-3

Теги Серена Уильямс US Open WTA Айла Томлянович Анетт Контавейт Теннис

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс во втором круге US Open обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт – 7:6, 2:6, 6:2.

40-летняя Уильямс провела 250-й матч против теннисисток топ-10 и одержала 178-ю победу. Она обыграла соперницу такого уровня впервые с Australian Open-2021. Кроме того, она стала первой теннисисткой в истории, в 40 лет обыгравшей соперницу из топ-3.

В Нью-Йорке американка, вероятно, проводящая последний турнир в карьере, выиграла два матча подряд впервые с «Ролан Гаррос»-2021. При этом она не выступала год между «Уимблдонами» прошлого сезона и этого.

В третьем раунде она встретится с Айлой Томлянович.

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