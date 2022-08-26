Швентек о претензиях к мячам US Open: «После нескольких геймов они становятся совсем другими – более легкими, менее пушистыми»

Ига Швентек прокомментировала то, что она и Паула Бадоса раскритиковали мячи, которыми играют на US Open.

«Не знаю, изменится ли что-нибудь в ближайшие годы. Но мы с Паулой будем придерживаться своего мнения. И постараемся объяснить, почему оно у нас сложилось.

В Цинциннати я уже обо всем рассказала. Да, мне не нравятся эти мячи, но я здесь, чтобы соревноваться и показать свой лучший теннис. Все в одинаковых условиях. Я постараюсь адаптироваться и научиться играть этими мячами.

Конечно, у каждого игрока свой стиль игры, своя хватка, и это только добавляет трудностей.

В общем, я уже сказала все, что хотела. Эти мячи после нескольких геймов становятся совсем другими – более легкими, менее пушистыми. Иногда трудно перестроиться.

Я не хочу сейчас на этом зацикливаться, потому что начинается турнир, и мне бы хотелось как можно скорее адаптироваться. Мы можем продолжать говорить о мячах, но все же лучше сконцентрироваться на матчах. Об этом я и думаю прямо сейчас».

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