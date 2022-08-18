Швентек о мячах, которыми играют в США: «Мне они не нравятся. Игра получается некрасивая»

Ига Швентек рассказала, что думает о мячах, которыми играют во время US Open Series.

«Если честно, мне они не нравятся. Я слышала, что многие жалуются. Больше женщины, но у нас другие мячи. Я знаю, что это звучит странно (улыбается).

Дело в том, что они легче, поэтому летают как сумасшедшие. У нас сейчас действительно более силовой теннис. Лет 10 назад так играла только Серена, а остальные – медленнее, верно?

Сейчас мы играем мощно и не можем расслабить руки из-за этих мячей. Знаю многих теннисисток, кто жалуется, и многие из них в топ-10.

Мы делаем больше ошибок, это 100%. Игра получается некрасивая. Не знаю, чем эти мячи отличаются от мужских. Может быть, лет 15 назад у женщин были какие-то проблемы с локтями, поэтому решили поменять мячи. Но сейчас мы лучше подготовлены физически, поэтому таких проблем быть не должно.

К тому же мы не можем найти эти мячи в Европе. Те, что мы покупаем в магазинах, полностью отличаются от турнирных мячей. Поэтому, когда я тренируюсь дома, я беру мужские мячи US Open.

Если говорить про травмы, то это из-за натяжки струн. Мы делаем наши ракетки все жестче и жестче, и из-за этого страдают наши кисти, руки.

Мне кажется, Эш Барти тоже не нравились эти мячи. Их сложнее контролировать, но все в одинаковых условиях, поэтому постараемся справиться. Не понимаю, почему они такие разные».

Только в США мужчины и женщины играют в теннис разными мячами. Даже турниры не знают почему

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