Швентек о поражении в Цинциннати: «Мне было трудно контролировать мяч»

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Первая ракетка мира Ига Швентек прокомментировала поражение от Мэдисон Киз – 3:6, 4:6 в третьем круге в Цинциннати. Во второй партии она уступала 0:5, но выиграла четыре гейма подряд, отыграв два матчбола. А после этого проиграла свою подачу.

«Мне было трудно контролировать мяч. Я просто старалась попадать в корт, а против такой теннисистки, как Мэдисон, эта тактика не работает. Она слишком опытная и сильная, чтобы этим не воспользоваться».

Швентек о мячах, которыми играют в США: «Мне они не нравятся. Игра получается некрасивая»

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