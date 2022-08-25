Макинрой о претензиях Швентек к мячам US Open: «Ей лучше всего просто принять то, что они другие. Иначе можно зациклиться, и это станет проблемой»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал претензии к мячам, которыми играют на US Open.

«Может быть, это просто нервы. Может быть, она в чем-то права. Может быть, мячи на самом деле немного легче и ей это не нравится.

Может быть, мячи поменяют, но ей лучше всего просто принять тот факт, что они другие. Иначе можно на этом зациклиться, и это станет проблемой.

В любом случае ей нужно с этим справляться, потому что она одна из фавориток – если не главная фаворитка. Хотя в последнее время у нее были проблемы, она все равно №1 и от нее ждут успеха.

И я думаю, что она найдет способ выигрывать «Большие шлемы» на быстрых покрытиях. Она будет побеждать не только на грунте».

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