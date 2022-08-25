Матс Виландер: «Развитие игры Медведева немного застопорилось. Но я уверен, что он разберется»

Экс-первая ракетка мира заявил, что игра остановилась в развитии после поражения в финале .

«Первое время игроки не совсем понимали, как играть с Медведевым. Потому что он настолько необычно бьет по мячу, двигается, машет ракеткой, занимает необычную позицию на корте. Подача у него тоже непривычная. Мы никогда не видели такого игрока.

Потом он начал прибавлять и развиваться, добавил агрессии. Он не позволял соперникам найти решения, потому что стал раньше встречать мяч. Иногда он оставался за задней линией, но иногда выходил к сетке, играл агрессивнее. Но он все равно оставался Даниилом Медведевым.

И у него какое-то мистическое тактическое мышление. Я постоянно ему говорю, как люблю его теннис, потому что он очень творческий. При этом он полагался на основы – держать мяч, держать оборону. Но все равно был готов уйти в атаку.

И мне кажется, что развитие этого стиля остановилось, потому что в Мельбурне он не сработал. Медведев перестал двигаться в сторону агрессии, как он делал раньше. Сейчас он снова играет чуть более оборонительно, и игроки находят решения, потому что это не так и трудно.

Для него очень важно и дальше работать над тактической агрессией. Но, по-моему, после Мельбурна он перестал это делать.

Я не переживаю, но мне кажется, что развитие его игры немного застопорилось. Но я уверен, что он разберется».

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