Даниил Медведев: «В туре отношение ко мне изменилось после того, как я взял «Большой шлем» и стал №1. Ты теперь мишень, и это нормально»

Первая ракетка мира подвел итоги последних 12 месяцев и рассказал, как изменилась его жизнь после победы на .

«В туре отношение ко мне изменилось после того, как я взял «Большой шлем» и стал №1. Ты теперь мишень, и это нормально. На самом деле, есть два варианта: один для меня положительный, другой – нет. Если я хорошо вхожу в матч и все получается, соперник может сказать: «Сегодня он играет невероятно, что я могу сделать?»

С другой стороны, если я начну плохо, буду ошибаться, соперник подумает: «Теперь нужно выложиться по полной, чтобы победить №1, чемпиона «Большого шлема». Ему хочется одержать большую победу. Потому что через полгода мы не вспомним, что в тот день Медведев не справился или Надаль сыграл плохо. Нет, запомнится тот факт, что он победил Медведева, или Надаля, или Джоковича.

За последний год многое произошло: , первое место в рейтинге, травма, победы, поражения. Это неотъемлемые части теннисной жизни. Но я воспринимаю все это как опыт.

Если вникнуть в детали, то можно найти и плюсы, и минусы. Australian Open в целом прошел для меня позитивно. Я очень хорошо играл, победил в сумасшедшем матче против Феликса. Не сказал бы, что должен был проиграть, но я был близок, спас матчбол.

Потом финал против Рафы. Я бы хотел выступить лучше, я вел в счете. Конечно, после такого поражения, как в финале Australian Open, я еще пару дней, пару недель переживал. Это сложно. Но опять же, я считаю, что это опыт, это жизнь. Все это помогло мне вырасти как человеку. Я кое-что понял. Например, что иногда в жизни не все складывается так, как мне хочется! Сейчас я стараюсь смотреть на вещи немного иначе.

Конечно, есть матчи, в которых я предпочел бы победить. Например, после US Open я проиграл много финалов. Даже начал думать: «Что происходит? Почему в финале я играю хуже, чем в других матчах? Наконец, в Лос-Кабос мне удалось обыграть в финале Норри, сильного соперника, действующего чемпиона. Опять же, ты учишься, это опыт. Будь то победа на турнире «Большого шлема», титул в Лос-Кабос, проигранный финал – я рад, что у меня есть такие моменты.

В конце года я надеюсь успешно выступить. Поможет ли то, что я не играл , на US Open и в концовке сезона? Очень надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным на 100%. Опять же, есть решения, на которые я не могу повлиять. Я просто должен показывать максимум на тех турнирах, где могу играть. В любом случае это позволило мне провести большую трехнедельную подготовку к US Open и концовке сезона, что очень важно и удается крайне редко. Мы с командой проделали большую работу. Надеюсь, что физически и психологически буду в оптимальной форме до конца года».

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