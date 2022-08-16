Маррей о физических проблемах на турнирах: «Мне приходится постоянно играть, чтобы поддерживать рейтинг и попадать в посев, не полагаться на wild card»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал физические проблемы, которые у него возникают по ходу турниров.

– По ходу травяного сезона я дошел до полуфинала в Сербитоне, играя в четверг, пятницу и субботу, а потом поехал в Штутгарт и провел пять матчей. Так что за 13 дней я сыграл девять матчей или как-то так. У меня такого не было с 2016-го. Организм, наверное, отвык от такой нагрузки. И я понимаю, что после этого возможны разные проблемы, но это все равно расстраивает.

Вообще на многих турнирах я проиграл во втором круге. У меня не было возможности провести очень хороший турнир, а потом передохнуть. Мы с командой надеемся, что я смогу стабильно проходить далеко – и это позволит лучше планировать расписание. Но сейчас мне приходится постоянно играть, чтобы поддерживать рейтинг и попадать в посев, не полагаться на wild card. Трудно поймать равновесие.

– Как раз об этом. В этом сезоне в первых кругах у вас 13 побед и три поражения. Во вторых матчах – пять побед и семь поражений. Все дело в физической подготовке?

– В некоторых случаях уровень соперников был выше. Это тоже нужно учитывать. Опять же, если ты в посеве или высоко стоишь в рейтинге, то можешь избежать самых сильных соперников на ранних стадиях. Это преимущество.

А вообще мне кажется, что я выиграл не так много этих матчей, потому что недостаточно хорошо играл. Даже в некоторых первых кругах я не показывал потрясающий теннис – и потом не прибавлял, когда соперники становились сильнее. Это нужно менять.

Последние полтора года я вообще много говорю, что еще способен показывать высокий уровень и обыгрывать топ-соперников. Но мне не хватает стабильности. Пока это не изменится, мне будет тяжело далеко проходить по сеткам.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе