Вавринка после поражения от Маррея: «Я слишком много думаю о том, что делаю. В игре много сомнений»

рассказал, почему проиграл Энди Маррею в матче трехкратных чемпионов «Больших шлемов» в первом круге в Цинциннати – 6:7, 7:5, 5:7 почти за три часа.

«Это был мощный матч, большая битва. Конечно, матчи с Энди – всегда особенное событие. И всегда тяжело проигрывать такой упорный матч.

Я могу играть намного лучше. Я двигаюсь в правильном направлении, очень прибавил, на тренировках уровень высокий. Мне просто нужна уверенность в себе, а для этого нужны победы, нужно больше матчей.

Во время матчей я должен чувствовать себя свободнее. Я слишком много думаю о том, что делаю. В игре много сомнений.

В плане физподготовки и тенниса я чувствую себя намного лучше, после турнира в Баштаде мы проделали огромную работу. И я знаю, что выйду на нужный уровень. Мне просто нужна уверенность в себе. Я продолжу работать, и все получится».

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